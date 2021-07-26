В посёлках Таймыра полным ходом идёт подготовка к зиме

В посёлках Катырык, Хета, Новая, Кресты Усть-Порт, Казанцево, Волочанка и в промысловой точке Кресты северяне уже полностью обеспечены углём. Дизельным топливом на 100% обеспечены предприятия ЖКХ в посёлках Катырык, Хета, Новая и Волочанка. Также сырую нефть в полном объёме завезли в село Хатанга.

За летнюю навигацию текущего года на Таймыр до 31 октября завезут 24 тысячи тонн угля для жителей посёлков и учреждений культуры, 18 тысяч тонн угля — для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и более 10 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Кроме того, доставят порядка 119 тонн осветительного керосина.