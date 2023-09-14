В посёлке Носок строят девять трёхквартирных домов

Новые дома спроектированы с учётом сложных климатических особенностей Таймыра. Их возводят на винтовых сваях из СИП-панелей с утеплителем с наружными стенами и крышей из металлопрофиля. Дома подключат к центральному теплоснабжению от автономных котельных и к электроснабжению от локальных дизельных электростанций.

В этом году на Таймыре в посёлках Воронцово, Носок и Хатанга расселят 237 жителей, из них 115 человек переедут в построенные дома, остальные — в приобретённые квартиры в Норильске и Дудинке.

В прошлом году в посёлке Носок и селе Караул было построено девять домов для переселения из аварийного жилья, 98 человек получили ключи от новых квартир.

До 2025 года на Таймыре из посёлков Тухард, Носок, Караул, Воронцово, Хатанга, Потапово расселят 356 человек из 4,5 тыс. кв. метров аварийного жилья. Из них расселены уже 153 человека из 2,1 тыс. кв. метров аварийных домов.