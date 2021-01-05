В последние недели декабря в Норильске открыли два участка дорог

Напомним, что около трёх месяцев назад в Норильске для ремонта коллекторов были перекрыты перекрёсток улиц Севастопольской и Богдана Хмельницкого и участок дороги на улице Кирова (от ул. Московской до ул. Советской). На сегодняшний день ремонтируемые участки уже открыты и доступны для движения. Но Евгений Болгов отметил:

– На улице Севастопольской был перекрыт не только перекрёсток с улицей Богдана Хмельницкого, но и нечётная сторона улицы Севастопольской. Данная мера никак не связана с заменой дорожного полотна. Улицу перекрыли для свободного перемещения строительной техники и беспрепятственной доставки материалов. Перекрёсток уже открыт для движения автотранспорта, но нечётная сторона пока закрыта. Подрядчик обещал открыть её в ближайшее время.