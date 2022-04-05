В правительстве Красноярского края обсудили вопрос социально-экономического развития северных территорий региона

На заседании президиума краевого правительства подняли вопрос создания в арктической зоне края опорных населённых пунктов, которые должны стать базой для реализации крупных инвестиционных проектов и развития Северного морского пути. Поддержка таких пунктов должна быть обеспечена на региональном и федеральном уровнях. Для этого необходимо определить их правовой статус в федеральном и краевом законодательстве, механизмы развития, а также критерии отнесения населённых пунктов к числу опорных.

«Стратегия развития наших северных территорий – источник экономического роста Красноярского края, значение которого в условиях санкций возрастает многократно. Подчеркну: необходимо не только брать ресурсы из недр Севера и Арктики, но и вкладывать средства в создание там достойных условий для жизни. Угольщики, металлурги, нефтяники – для всех должны быть разработаны единые правила игры», – пояснил губернатор региона Александр Усс.

Заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин полагает, что необходимо выделить три направления ответственности недропользователей в северных территориях: социальное, экономическое и экологическое. Программы социально-экономической ответственности компаний по всем трём направлениям могут быть закреплены в специальных документах уже до конца этого года.

По данным статистики, сегодня на северных территориях края проживают более 16 тысяч представителей восьми этносов коренных малочисленных народов. В регионе реализуется комплекс мер по поддержке местного населения, включающий поддержку традиционных промыслов, таких как охота на дикого северного оленя и разведение оленей в хозяйствах, а также развитие предпринимательства на основе привычных видов деятельности. Всего действуют более 75 различных видов поддержки. На президиуме обсудили увеличение объёма финансирования мер поддержки, в том числе индексацию субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие оленеводства, компенсационных выплат промысловикам и оленеводам, а также социальных выплат на строительство быстровозводимых домов.