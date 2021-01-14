В праздничные дни сотрудники полиции продолжили рейды по соблюдению масочного режима

Рейды с разъяснительной работой прошли 5 и 9 января. За эти дни было составлено два протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Протоколы были выписаны только 5 января, так как 9 января полицейские проводили спасательные работы на базе отдыха «Гора Отдельная».

Как и прежде, ключевыми моментами при проверке являются наличие защитных масок не только у пассажиров, но и у экипажа; наличие санитайзеров в салоне автобуса.

Напомним, что по указу губернатора Красноярского края в регионе с 13 мая 2020 года действуйте масочный режим, который подразумевает, что защитные маски необходимо носить в общественных местах, общественном транспорте и местах массового скопления людей.