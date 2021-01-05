В праздничные дни в Красноярском крае пожарные потушили 160 пожаров

Всего, по данным пожарно-спасательного подразделения, в регионе потушили 160 пожаров, в которых погибли 17 человек, двое травмированы и 11 человек были спасены. Основными причинами возгорания стали — неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, и нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

В Норильске в праздничные дни было потушено два пожара, в которых один человек пострадал и ещё один — погиб.

Сотрудники пожарно-спасательного подразделения в целях недопущения пожаров в быту напоминают норильчанам:

– спички, зажигалки, сигареты храните в местах, недоступных детям, не допускайте шалостей детей с огнём;

– не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включёнными электроприборами;

– не оставляйте без присмотра работающие электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы;

– не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвозди и не заклеивайте их обоями;

– не допускайте использования нестандартных и самодельных электрических предохранителей;

– не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т. д.