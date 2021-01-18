МАУ ИЦ «Норильские новости»

В праздник Крещения сотрудники полиции усилят контроль над общественным порядком

В праздник Крещения сотрудники полиции усилят контроль над общественным порядком

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В праздник Крещения сотрудники полиции усилят контроль над общественным порядком

18 и 19 января сотрудники отдела МВД России по Норильску возьмут под контроль соблюдение общественного порядка во время религиозного праздника.

В праздник Крещения сотрудники полиции усилят контроль над общественным порядком

По решению администрации города в этом году отменены крещенские купания. В связи с этим сотрудники отдела МВД России по Норильску совместно с народными дружинниками и казаками Норильского казачьего войска, будут осуществлять охрану общественного порядка и безопасности на объектах религиозного культа и прилегающей к ним территории. Кроме того, озеро Долгое возьмут под охрану. За несанкционированное купание гражданам грозит административная ответственность.

По ст.1.6 закона Красноярского края будет наложен административный штраф:

- на граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей;

- на должностных лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

Также за несоблюдение общественного порядка граждане будут привлечены по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»

Фото Денис Кожевников
18 января в 14:08 1000
Крещение
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