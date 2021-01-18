В праздник Крещения сотрудники полиции усилят контроль над общественным порядком

По решению администрации города в этом году отменены крещенские купания. В связи с этим сотрудники отдела МВД России по Норильску совместно с народными дружинниками и казаками Норильского казачьего войска, будут осуществлять охрану общественного порядка и безопасности на объектах религиозного культа и прилегающей к ним территории. Кроме того, озеро Долгое возьмут под охрану. За несанкционированное купание гражданам грозит административная ответственность.

По ст.1.6 закона Красноярского края будет наложен административный штраф:

- на граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей;

- на должностных лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

Также за несоблюдение общественного порядка граждане будут привлечены по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»