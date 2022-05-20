В преддверии лета в Норильске моют и чистят автобусные остановки

Всего в Большом Норильске насчитывается более 140 автобусных павильонов разных типов - сборно-разборные из поликарбоната, железобетонные, металлические и новые тёплые павильоны. Андрей Шрайнер, и. о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора», отметил, что, помимо удаления пыли и грязи подрядчику приходится отмывать павильоны от рисунков и надписей, восстанавливать элементы остекления.

Увы, подрядчики сталкиваются с повторной порчей павильонов после их очистки и ремонта.

«Администрация города совместно с Норильским ОМВД ведёт работу по привлечению вандалов к ответственности. Так, в апреле видеокамеры городского наблюдения в Кайеркане засняли, как подросток выбил в тёплом павильоне стеклопакет. В результате были наказаны его родители», — предупредил Андрей Шрайнер.