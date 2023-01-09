В Проектном офисе развития Арктики предложили создать кодекс обращения с отходами в Арктике

Он уверен, что кодекс нужен для ответственного судоходства. Он будет регламентировать обращение с отходами на судах.

«Внедрение принципов ответственного судоходства может начаться с малых шагов. В первую очередь это принятие некоего кодекса, регламентирующего обращение с отходами на судах. Ограничительные меры со стороны государства могут быть направлены на наказание нерадивых судоводителей за некорректное обращение с ГСМ и опасными грузами», - цитирует ТАСС эксперта.

Также он отметил, что очень часто мусор выбрасывают за борт, что приводит к увеличению объёмов пластиковых и микропластиковых отходов в прибрежных арктических посёлках.

Данный вопрос ранее также поднимал руководитель федерального проекта «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин.