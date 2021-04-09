В программе реновации жилья в Норильске есть два готовых объекта, к строительству которых можно приступать уже сейчас

Это два многоэтажных дома, спроектированных совместными усилиями муниципалитета и «Норникеля» на месте демонтированных девятиэтажек по адресу ул. 50 лет Октября № 2б и 2в. По высотности дома на самом деле называются специалистами «9+1», где уровнем- этажом предусмотрен технический этаж с коммуникациями.

Дома спроектированы в соответствии с современными нормативами и требованиями к комфорту, безопасности и функциональности. Здесь привычный для норильчан мусоропровод будет заменен несколькими баками для раздельного сбора разнотипного мусора, дом оборудован двумя лифтами, квартиры для граждан с ограниченными возможностями обязательно предусматривают комнату для опекуна, окна однокомнатных квартир в обязательном порядке должны быть обращены на юг. Прилегающая территория оборудована детскими площадками, подъездными путями и парковочными местами. Проект, обладающий полным пакетом утверждённой проектно-сметной документации, одобренный государственной экспертизой, готов уже в текущем году стать новостройкой и открыть программу реновации в Норильске.