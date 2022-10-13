В программу по комплексному социально-экономическому развитию Норильска внесут корректировки

Так, будет снято финансирование в размере ~22,6 млн рублей, запланированное на проектирование строительства жилого дома по ул. Пионерская, 8: эти работы будут оплачиваться в 2023 году. Такая же сумма снимается с проектирования возведения объектов по ул. Горняков, 8 (там за счёт средств «Норникеля» будет построен обучающий центр) и ул. Севастопольская, 18 (работы проведут в более поздний срок в связи с длительностью переноса инженерных сетей под ростверком).

Будут перенесены и работы по строительству жилого комплекса для размещения персонала подрядчиков (в жилом образовании Оганер), задействованных в реновации жилфонда города, на 2023 год. Причина – необходимость увеличения земельного участка и, соответственно, объёмов проектирования. В этой связи из муниципальной программы высвобождаются средства в размере 153,6 млн рублей.

Кроме того, сократится бюджетное финансирование на осуществление функций технического заказчика на выполнение проектирования на строительство жилых домов по ул. Лауреатов, 56, 58 и ул. Спортивная, 4, 6. В соответствии с заключённым контрактом с КГКУ «УКС» работы обойдутся дешевле на ~10,6 млн рублей.

В части термостабилизации грунтов под жилыми домами изменится финансирование по трём объектам: по ул. Бауманская, 30 – сметная стоимость работ увеличена на ~4,3 млн рублей; по ул. Космонавтов, 35, 41, финансирование, напротив, снизится почти на 6 млн рублей – в связи с поздним завершением работ по установке систем термостабилизации и наступлением отрицательных температур воздуха, исключено финансирование работ по благоустройству (работы будут выполнены в 2023 году).

2 млн рублей выделят на строительный контроль по капремонту коллекторов по ул. Талнахская, 59, ул. Нансена, 6, и трубопровода ТВС и К по ул. Московская.

Предложенные изменения в муниципальную программу сегодня были согласованы на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству. Окончательное решение по утверждению указанных параметров финансирования будет принято в ходе рассмотрения корректировки бюджета Норильска на 2022 год.