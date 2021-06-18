В программу ремонта муниципальных учреждений необходимо внести изменения

В том числе дополнительные деньги направят на замену участка трубопровода системы отопления лицея № 3 (корп. 1); проведение сопутствующих замене вентиляции работ в Городском центре культуры (не предусмотрены ранее разработанными проектами); ремонт основания памятника жертвам политических репрессий у Музея Норильска; прохождение экологической экспертизы проекта реконструкции детского сада на ул. Московской, 18; дополнительное финансирование разработки проектов и обследовательских работ на строительство и реконструкцию 8 жилых домов; обследование нежилого здания на ул. Завенягина, 3, предполагаемого к реконструкции под размещение структурных подразделений администрации города Норильска; дополнительное финансирование на проведение праздничных мероприятий, посвящённых 65-летию района Кайеркан.

Депутаты согласовали предложенные изменения, рекомендовав утвердить их при корректировке бюджета на сессии городского Совета.