В прокуратуре Норильска пройдет приём граждан

Приём проведёт прокурор отдел прав и свобод граждан управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры края Юрий Ваксарь.

Гражданам, желающим обратиться за решением своих вопросов, рекомендуют иметь на руках письменное заявление с указанием основных вопросов, по которым нужно получить ответы. Если человек прежде обращался в органы прокуратуры или государственной, муниципальной власти, необходимо приобщить копии полученных ранее ответов к тому же заявлению.

Чтобы прийти на приём, можно предварительно записаться по телефону 46-38-81. Приём пройдёт 20 августа в 14.00 в прокуратуре Норильска по адресу: пр. Ленинский, 12.