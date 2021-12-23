В Публичной библиотеке наградили волонтёров-медиков

Студентам Норильского медицинского техникума – участникам Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» - вручили благодарственные письма главы города «за активную деятельность по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Работу волонтёров высоко оценила и заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева:

- Мне приятно сказать слова благодарности за ваше нужное и важное дело на территории Норильска. Хочу поблагодарить за ваш труд и отметить, что без вас медицинские учреждения не справились бы. Вы просто удивляли своим открытым сердцем и по первому звонку тут же приезжали туда, где требовалась помощь. Ваша поддержка была, есть и будет важна для каждого норильчанина. Хочу пожелать вам здоровья и благополучия. Пусть ваши родители гордятся вами. А вы не останавливайтесь на достигнутом. Уверена, что у нас будет ещё много совместных добрых дел. Спасибо вам огромное!

Местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры – медики» появилось в 2016 году. Оно было создано на базе Норильского медицинского техникума. Главные направления движения: пропаганда здорового образа жизни, профориентация, помощь сотрудникам в лечебных учреждениях, а также работа в рамках проекта #МыВместе.

- В Норильске мы единственные, кто имеет доступ в медучреждения, а также квалификацию для помощи медикам. Эта наша профильная деятельность. Плюс все привиты. Многие волонтёры уже работают в медучреждениях. Мы помогали в поликлиниках и в детской больнице, в аптеках, - рассказывает куратор волонтёров Анастасия Савичева. Сама она медсестра в Оганерской больнице и ведёт волонтёрскую деятельность на общественных началах.

Ещё один крупный проект волонтёров - «ТОП-5 ЗОЖ от ВОЗ». В этом году в нём участвует уже 20 школ города (в 2020-м было 11).

- В рамках проекта в каждой школе создавался свой волонтёрский отряд меддобровольцев. Они проходили обучение, в том числе дистанционно, а затем проводили в младших параллелях лекции о здоровом образе жизни, гигиене. Планируем, что на будущий год участников будет ещё больше. Кстати, часто ребята из меддобровольцев в школе становятся волонтёрами-медиками, - отмечает Анастасия. – Мы считаем важным привлекать к принципам ЗОЖ уже с детства. Например, есть проект «Дети на защите взрослых», «Стоп инсульт», в ходе которых рассказываем детям, как распознать признаки сосудистого кризиса у взрослых. Нередко именно дети остаются наедине с бабушками-дедушками, а в случае инсульта помощь нужна как можно скорее. Подготовленный ребенок сможет оценить проблему и быстро вызвать скорую. Приятно, что наши волонтёрские идеи поддерживают и многие родители. У нас вообще много активных горожан, которым тоже хочется сказать спасибо.

За пять лет норильские волонтёры провели более 100 мероприятий, посвящённых ЗОЖ. Многие были совместными с Молодёжными центрами, Центром ГТО и другими городскими организациями. В пандемию юные медики принимали активное участие в организации дополнительных прививочных пунктов в СРК «Арена-Норильск» и многофункциональном центре, где прошли вакцинацию порядка 5000 человек. Кроме того, будущие медики разъясняли горожанам информацию о вакцинации.

Сейчас они продолжают работать в ситуационном центре по сбору и анализу сведений о распространении коронавирусной инфекции, а также проводят информационную кампанию о вакцинопрофилактике среди студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений города.