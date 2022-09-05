МАУ ИЦ «Норильские новости»

В районе дома № 12 по улице Пушкина организован временный остановочный пункт

В районе дома № 12 по улице Пушкина организован временный остановочный пункт

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В районе дома № 12 по улице Пушкина организован временный остановочный пункт

Остановка будет работать в период прекращения движения транспорта по чётной стороне улицы Талнахской от дома № 6 до дома № 10, к. 2.

В районе дома № 12 по улице Пушкина организован временный остановочный пункт

С завтрашнего дня к этой точке будут прибывать автобусы, следующие по маршрутам: № 1 «Б», 5 «Б», 6, 14 «Б», 16 «Б», 17 и 31 «Б».

5 сентября в 17:17 3090
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