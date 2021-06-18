В районе Кайеркан планируют отремонтировать фасады шести домов

Как отметил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин, при планировании работ на следующий финансовый год необходимо учитывать длительные сроки проектирования и прохождения госэкспертизы: «Мы здесь уже неоднократно говорили о том, что неисполнение программы капремонтов – это не просто возврат денег в бюджет. Неотремонтированный жилой дом – это несбывшиеся надежды норильчан и продолжение ветшания жилого фонда Норильска. Поэтому надо чётко придерживаться утверждённой ранее схемы – в этом году проектируем, в следующем – выполняем работы», - подчеркнул он.

Помимо этого, порядка 62,5 млн рублей из местного и краевого бюджетов дополнительно будет выделено на ремонт 89 квартир, включая 9 жилых помещений для детей-сирот. В общей сложности в этом году будет отремонтировано 259 квартир, в том числе 33 – для детей-сирот.

700 тыс. рублей дополнительно выделят из городской казны на разработку проекта по сносу аварийного дома на ул. Московской, 14.

Кроме того, 150 млн рублей из местного бюджета (средства, поступившие в рамках мирового соглашения в части поэтапного финансирования ПАО «ГМК «Норильский никель» работ по ремонту, модернизации и/или строительству объектов ЖКХ до 2025 года) будет направлено на разработку 44 проектов на усиление конструкций «нулевого» цикла домов и ремонт фундаментов 12 объектов.

Указанные изменения депутаты рассмотрели и согласовали на заседании комиссии по городскому хозяйству в рамках корректировки муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». Общий объём финансирования МП в итоге составит более 1,7 млрд рублей. С учётом согласованных изменений парламентариями был утверждён откорректированный титульный список на капитальный ремонт многоквартирных домов на общую сумму свыше 895 млн рублей.

Для информации:

Виды работ, включённые в титульный список на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году:

ремонт и окраска 21 фасада МКД (229,6 млн рублей);

замена 15 междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий в МКД (20,6 млн рублей);

ремонт металлической кровли 15 МКД (118,2 млн рублей);

ремонт мягкой кровли 13 МКД (60,1 млн рублей);

ремонт конструкций «нулевого» цикла 44 МКД (223,8 млн рублей);

восстановление аварийных участков наружных стен 16 МКД (21,6 млн рублей);

проектные работы (ремонт и окраска фасадов, ремонт систем ТВС, ремонт конструкция «нулевого» цикла и другие виды работ) на 72 объекта (68,6 млн рублей);

ремонт системы ТВС в 9 МКД (98,9 млн рублей);

установка пластинчатых теплообменников в 15 МКД (19,8 млн рублей);

установка системы автоматизации в тепловых пунктах 18 МКД (33,7 млн рублей).