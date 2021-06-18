В районе Кайеркан планируют отремонтировать фасады шести домов
В районе Кайеркан планируют отремонтировать фасады шести домов
Ремонт и окраска запланированы на 2022 год, а в текущем году выделят деньги на выполнение проектных работ по этим объектам. Речь идёт о домах по адресам: ул. Строительная, 11, 13, 22, ул. Норильская, 20, 22, 24. Помимо этого, будет разработана проектно-сметная документация (ПСД) на ремонт «нулевых» циклов жилых домов в Талнахе на ул. Бауманской, 30 и ул. Космонавтов, 35а и 41. На проектирование по указанным девяти объектам потребуется дополнительно выделить из местного бюджета 19,2 млн рублей.
Как отметил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин, при планировании работ на следующий финансовый год необходимо учитывать длительные сроки проектирования и прохождения госэкспертизы: «Мы здесь уже неоднократно говорили о том, что неисполнение программы капремонтов – это не просто возврат денег в бюджет. Неотремонтированный жилой дом – это несбывшиеся надежды норильчан и продолжение ветшания жилого фонда Норильска. Поэтому надо чётко придерживаться утверждённой ранее схемы – в этом году проектируем, в следующем – выполняем работы», - подчеркнул он.
Помимо этого, порядка 62,5 млн рублей из местного и краевого бюджетов дополнительно будет выделено на ремонт 89 квартир, включая 9 жилых помещений для детей-сирот. В общей сложности в этом году будет отремонтировано 259 квартир, в том числе 33 – для детей-сирот.
700 тыс. рублей дополнительно выделят из городской казны на разработку проекта по сносу аварийного дома на ул. Московской, 14.
Кроме того, 150 млн рублей из местного бюджета (средства, поступившие в рамках мирового соглашения в части поэтапного финансирования ПАО «ГМК «Норильский никель» работ по ремонту, модернизации и/или строительству объектов ЖКХ до 2025 года) будет направлено на разработку 44 проектов на усиление конструкций «нулевого» цикла домов и ремонт фундаментов 12 объектов.
Указанные изменения депутаты рассмотрели и согласовали на заседании комиссии по городскому хозяйству в рамках корректировки муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». Общий объём финансирования МП в итоге составит более 1,7 млрд рублей. С учётом согласованных изменений парламентариями был утверждён откорректированный титульный список на капитальный ремонт многоквартирных домов на общую сумму свыше 895 млн рублей.
Для информации:
Виды работ, включённые в титульный список на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году: