МАУ ИЦ «Норильские новости»

В районе подстанции «Опорная», за территорией 5-й колонны ЦАТК, замечена росомаха

В районе подстанции «Опорная», за территорией 5-й колонны ЦАТК, замечена росомаха

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В районе подстанции «Опорная», за территорией 5-й колонны ЦАТК, замечена росомаха

В районе подстанции «Опорная», за территорией 5-й колонны ЦАТК, замечена росомаха

Об этом сообщает управление ГО и ЧС Норильска. Также отмечается, что в целом в районах, прилегающих к тундровой зоне, участились случаи появления опасных диких животных.

Специалисты напоминают: для предотвращения несчастных случаев горожанам следует быть внимательными при выходе в тундру. Ни в коем случае не следует приближаться к диким животным и подкармливать их. Если во время прогулки домашнее животное контактировало с диким, то необходимо срочно обратиться в ветслужбу, если зверь укусил человека — в травмпункт.

Фото из открытых источников
22 ноября в 16:10 410
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