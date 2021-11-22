В районе подстанции «Опорная», за территорией 5-й колонны ЦАТК, замечена росомаха

Об этом сообщает управление ГО и ЧС Норильска. Также отмечается, что в целом в районах, прилегающих к тундровой зоне, участились случаи появления опасных диких животных.

Специалисты напоминают: для предотвращения несчастных случаев горожанам следует быть внимательными при выходе в тундру. Ни в коем случае не следует приближаться к диким животным и подкармливать их. Если во время прогулки домашнее животное контактировало с диким, то необходимо срочно обратиться в ветслужбу, если зверь укусил человека — в травмпункт.