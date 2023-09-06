МАУ ИЦ «Норильские новости»

В районе школы № 1 будет временно изменена схема движения городских маршрутов

В районе школы № 1 будет временно изменена схема движения городских маршрутов

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В районе школы № 1 будет временно изменена схема движения городских маршрутов

В районе школы № 1 будет временно изменена схема движения городских маршрутов

В связи с проведением строительно-земляных работ в районе остановочного пункта «Школа № 1» на ул. Комсомольской измена схема движения следующих маршрутов: № 1Б, 5А, 11, 14Б и 16А.

С 10 сентября движение вышеуказанных маршрутов будет проходить по нечётной стороне ул. Комсомольской до остановочного пункта «Норильский почтамт», далее по улицам Советской, Ленинский проспект, 50 лет Октября и далее с осуществлением движения по установленным маршрутам.

6 сентября в 16:39 820
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