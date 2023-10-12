В районе выезда из Оганера организовано круговое движение
В районе выезда из Оганера организовано круговое движение
Это позволит разгрузить оживлённый участок дороги.
К руководителю рабочей группы безопасности дорожного движения Общественного совета при Норильском ОМВД Владимиру Кудрицкому с просьбой решения данной проблемы обратились автовладельцы, проживающие в Оганере.
Они рассказали о проблеме выезда из Оганера в связи с кратно увеличивающимся потоком автомашин на трассе Норильск — Талнах.
Оптимальное решение, а именно организация кругового движения, было принято совместно с сотрудниками местного ОМВД, представителями городской администрации и участниками дорожного движения. На профильной комиссии в администрации города данное обращение поддержали и объявили конкурс на проведение соответствующих дорожных работ. На сегодняшний день схема движения на участке дороги Норильск – Талнах при повороте в район Оганер изменена.
Работа по мониторингу безопасности дорожного движения и рассмотрение обращений граждан Общественным советом будет продолжаться и в будущем на благо граждан.