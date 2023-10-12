МАУ ИЦ «Норильские новости»

В районе выезда из Оганера организовано круговое движение

В районе выезда из Оганера организовано круговое движение

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В районе выезда из Оганера организовано круговое движение

Это позволит разгрузить оживлённый участок дороги.

В районе выезда из Оганера организовано круговое движениеВ районе выезда из Оганера организовано круговое движение

К руководителю рабочей группы безопасности дорожного движения Общественного совета при Норильском ОМВД Владимиру Кудрицкому с просьбой решения данной проблемы обратились автовладельцы, проживающие в Оганере.

Они рассказали о проблеме выезда из Оганера в связи с кратно увеличивающимся потоком автомашин на трассе Норильск — Талнах.

Оптимальное решение, а именно организация кругового движения, было принято совместно с сотрудниками местного ОМВД, представителями городской администрации и участниками дорожного движения. На профильной комиссии в администрации города данное обращение поддержали и объявили конкурс на проведение соответствующих дорожных работ. На сегодняшний день схема движения на участке дороги Норильск – Талнах при повороте в район Оганер изменена.

Работа по мониторингу безопасности дорожного движения и рассмотрение обращений граждан Общественным советом будет продолжаться и в будущем на благо граждан.

Фото пресс–службы администрации Норильска
12 октября в 16:25 160
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