В районе выезда из Оганера организовано круговое движение

К руководителю рабочей группы безопасности дорожного движения Общественного совета при Норильском ОМВД Владимиру Кудрицкому с просьбой решения данной проблемы обратились автовладельцы, проживающие в Оганере.

Они рассказали о проблеме выезда из Оганера в связи с кратно увеличивающимся потоком автомашин на трассе Норильск — Талнах.

Оптимальное решение, а именно организация кругового движения, было принято совместно с сотрудниками местного ОМВД, представителями городской администрации и участниками дорожного движения. На профильной комиссии в администрации города данное обращение поддержали и объявили конкурс на проведение соответствующих дорожных работ. На сегодняшний день схема движения на участке дороги Норильск – Талнах при повороте в район Оганер изменена.

Работа по мониторингу безопасности дорожного движения и рассмотрение обращений граждан Общественным советом будет продолжаться и в будущем на благо граждан.