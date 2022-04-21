В рамках акции «Твой выбор» норильские полицейские проводят со школьниками беседы по профилактике экстремизма

Кроме того, школьникам дали рекомендации, как реагировать на сомнительные предложения от незнакомцев, в том числе поступающие в социальных сетях и в интернете.

Об экстремизме и его тесной связи с радикализмом и терроризмом речь шла в беседе и со студентами средних специальных учебных учреждений. Молодым людям напомнили о том, что публикации в социальных сетях общедоступны, и перед размещением той или иной информации необходимо отдавать себе отчёт, не содержит ли она материалов, находящихся в списке запрещённых.

Полицейские предупредили молодёжь об ответственности, которая предусмотрена Уголовным кодексом РФ за совершение преступлений экстремистской направленности.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних выступили и перед родителями учащихся. Правоохранители призвали взрослых обращать внимание на занятость детей и сосредоточиться на возможных изменениях в их поведении, высказывании мыслей о причинении вреда себе или окружающим либо замкнутости и отчуждении. Полицейские также рассказали о последствиях негативного влияния идеологии экстремизма и терроризма на молодёжь, разъяснили нормы российского законодательства, регламентирующие действия противоправного характера.

В ходе мероприятий школьникам и студентам вручили памятки «Экстремизму нет!», а также пригласили поучаствовать в проведении фотофлешмоба МВД, направленного на внимательное и терпимое отношение друг к другу.