МАУ ИЦ «Норильские новости»

В рамках акции «Твой выбор» норильские полицейские проводят со школьниками беседы по профилактике экстремизма

В рамках акции «Твой выбор» норильские полицейские проводят со школьниками беседы по профилактике экстремизма

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В рамках акции «Твой выбор» норильские полицейские проводят со школьниками беседы по профилактике экстремизма

Стражи правопорядка и педагоги рассказывают детям о том, как не стать участником деструктивных движений и уберечь себя от вовлечения в противоправную деятельность.

В рамках акции «Твой выбор» норильские полицейские проводят со школьниками беседы по профилактике экстремизмаВ рамках акции «Твой выбор» норильские полицейские проводят со школьниками беседы по профилактике экстремизма

Кроме того, школьникам дали рекомендации, как реагировать на сомнительные предложения от незнакомцев, в том числе поступающие в социальных сетях и в интернете.

Об экстремизме и его тесной связи с радикализмом и терроризмом речь шла в беседе и со студентами средних специальных учебных учреждений. Молодым людям напомнили о том, что публикации в социальных сетях общедоступны, и перед размещением той или иной информации необходимо отдавать себе отчёт, не содержит ли она материалов, находящихся в списке запрещённых.

Полицейские предупредили молодёжь об ответственности, которая предусмотрена Уголовным кодексом РФ за совершение преступлений экстремистской направленности.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних выступили и перед родителями учащихся. Правоохранители призвали взрослых обращать внимание на занятость детей и сосредоточиться на возможных изменениях в их поведении, высказывании мыслей о причинении вреда себе или окружающим либо замкнутости и отчуждении. Полицейские также рассказали о последствиях негативного влияния идеологии экстремизма и терроризма на молодёжь, разъяснили нормы российского законодательства, регламентирующие действия противоправного характера.

В ходе мероприятий школьникам и студентам вручили памятки «Экстремизму нет!», а также пригласили поучаствовать в проведении фотофлешмоба МВД, направленного на внимательное и терпимое отношение друг к другу.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
21 апреля в 12:16 600
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