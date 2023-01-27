В рамках программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики» упрощён порядок предоставления земельных участков

Закон вступает в силу 1 июля текущего года, за исключением положений, которые вступили в силу 29 декабря прошлого года, со дня его официального опубликования.

Закон направлен на решение проблемных вопросов, возникающих при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства на земельных участках, в отношении которых не утверждены правила землепользования и застройки. Так, устанавливается возможность строительства жилых или садовых домов на земельном участке при отсутствии утверждённых правил землепользования и застройки, а также документации по планировке территории, на основании уведомления о планируемом строительстве.

Также увеличен срок выбора гражданином вида разрешенного использования земельного участка с одного года до двух лет.

Отменяется обязанность гражданина предоставлять уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком.

Из оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду исключена подача таких заявлений в неуполномоченный орган. При этом, для таких органов установлена обязанность по перенаправлению заявлений в соответствующие уполномоченные органы (срок перенаправления не должен быть более 3 рабочих дней).

Закреплена возможность направления заинтересованному лицу посредством портала «Госуслуги» проектов договора о безвозмездном пользовании земельным участком, решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, проекта договора аренды земельного участка или проекта договора купли- продажи земельного участка.

Определяется возможность гражданам, пропустившим срок обращения с заявлением о предоставлении в собственность или аренду земельного участка, обратиться с таким заявлением до 1 марта.

Установлено, что ряд документов, например, заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, в собственность или в аренду, уведомлений о выбранных гражданином виде или видах разрешенного использования земельного участка, о согласии с одним из вариантов схемы размещения земельного участка, заявление об отказе от договора безвозмездного пользования земельным участком и о предоставлении другого земельного участка, подписанные простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью.