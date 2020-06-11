​В районе Михайличенко, 6, началось благоустройство общественного пространства, для чего перекрыт проезд

Работы на участке продлятся до 30 сентября, но в УЖКХ говорят, что жителям окрестных дворов пора привыкать, что проезда через двор Михайличенко, 6, и в дальнейшем не будет.

«Это будет место для семейного отдыха, игр детей, надеюсь, жители отнесутся к этому с пониманием», - пояснил Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по оперативному контролю и благоустройству.

Напомним, работы на участке ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За лето здесь будет благоустроено 3 823 м2 площади. На бывшем ростверке появится детское пространство (игровая площадка включит как традиционные комплексы, так и для маломобильных групп населения), здесь же устроят городской амфитеатр со скамейками-трибунами и сценой. Строители организуют пешеходную зону, разобьют газоны, где высадят устойчивую к морозам иву. На участке появится освещение, малые архитектурные формы.