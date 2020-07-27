МАУ ИЦ «Норильские новости»

В районе реки Амбарной завершён сбор топлива и начата его перекачка из тундры на промплощадку

В районе реки Амбарной завершён сбор топлива и начата его перекачка из тундры на промплощадку

Главная / Новости / Город

В районе реки Амбарной завершён сбор топлива и начата его перекачка из тундры на промплощадку

В районе реки Амбарной завершён сбор топлива и начата его перекачка из тундры на промплощадкуВ районе реки Амбарной завершён сбор топлива и начата его перекачка из тундры на промплощадку

Перекачка топливно-водяной смеси началась сегодня. В общей сложности с начала спасательной операции – с конца мая - из акватории реки было собрано около 26 тысяч кубометров дизтоплива, разлившегося 29 мая на ТЭЦ-3. Работы по сбору разлива закончились 22 июля.

Теперь специалистам по гибкому трубопроводу предстоит перекачать жидкость из 107 резервуаров временного хранения. Работы завершатся ориентировочно в начале сентября.

27 июля в 13:24 340
НорникельЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯТЭЦ-3Экология
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также