В районе реки Амбарной завершён сбор топлива и начата его перекачка из тундры на промплощадку

Перекачка топливно-водяной смеси началась сегодня. В общей сложности с начала спасательной операции – с конца мая - из акватории реки было собрано около 26 тысяч кубометров дизтоплива, разлившегося 29 мая на ТЭЦ-3. Работы по сбору разлива закончились 22 июля.

Теперь специалистам по гибкому трубопроводу предстоит перекачать жидкость из 107 резервуаров временного хранения. Работы завершатся ориентировочно в начале сентября.