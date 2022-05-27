В районе Талнах, как и во всем городе, ведётся уборка придомовых территорий от мусора

Дворники ежедневно собирают мусор и складируют его в специальные баки. Для ускорения процесса фронтальные погрузчики рыхлят снежные массы.

Каждое утро на бой с отходами выходят около 75 дворников и несколько единиц спецтехники. Управляющие компании работают шесть дней в неделю. А в случае необходимости выводят работников и в воскресенье.

Как рассказала заместитель генерального директора УК «Северный быт» Екатерина Коротких, с их подведомственной территории вывезено за зиму более 100 тысяч кубометров снега. Во дворах снега практически не осталось. Сейчас силы брошены на участки, которые не относятся к ведению компании: межквартальные проезды, зоны отдыха и детские площадки. Параллельно ведутся работы по восстановлению повреждённых в процессе зимней уборки ограждений и фасадов домов.

«Нас часто спрашивают, почему двор уже чистый, а на детской площадке лежит снег. Эти участки обслуживает администрация города. Мы, конечно, тоже помогаем. Но дело в том, что на площадках снежных масс скапливается больше, чем на других территориях. А качели, горки и прочие сооружения делают невозможным применение снегоуборочной техники. Поэтому снег убирают вручную, когда большая его часть растает», — рассказала о нюансах начальник отдела эксплуатации и обслуживания многоквартирных домов УК «Талнахбыт» Екатерина Воронцова.

Помимо мусора, территорию города загрязняют продукты жизнедеятельности животных. Управляющие компании призывают собаководов убирать за своими питомцами. Но прислушиваются горожане редко. К сожалению, в законодательстве не предусмотрено наказания за подобное нарушение порядка, поэтому всё зависит только от сознательности граждан.

«Есть жители, которые убирают последствия выгула животных, это радует, и мы надеемся, что ответственных станет больше. Надо понимать, что чистота города зависит не только от дворников, но и от самих граждан. Мы также призываем всех пользоваться мусорными баками и урнами», — обратилась к горожанам Екатерина Коротких.