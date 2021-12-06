В разыгравшуюся пургу жителей до аэропорта и обратно отправляли автобусной колонной

Администрация Норильска организовала доставку пассажиров в аэропорт после проведённого совместно с сотрудниками ГИБДД мониторинга дорожной обстановки. Группа автобусов, выехавшая в 10.30 от автовокзала Центрального района, двигалась в сопровождении дорожной техники. По пути автобусы заезжали в Кайеркан. Информация об организации колонны была доступна по справке-автомат и на сайте города.

По прибытии всех запланированных авиарейсов в аэропорт эта же колонна доставляет прилетевших людей в населённые пункты.

В 14.00 из Центрального района и Кайеркана также выехал сменный персонал НМЗ — автобусами и автомобилями повышенной проходимости согласно утверждённой схеме.