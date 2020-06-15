В редакции «Заполярной Правды» пройдёт прямая линия с руководством Агентства развития Норильска

Она состоится 26 июня с 15 до 16 часов и будет посвящена мерам поддержки, которые сегодня оказываются бизнесу на территории; планам Агентства развития Норильска в области благоустройства города; развитию проекта туристического кластера «Арктический» и другим темам.

Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-28-75; задать их лично во время прямой линии можно по номеру 34-34-80.