В регион поступит ещё 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, что дефицита вакцины регион не испытывает. Также он отметил, что сейчас в крае проводится экстренная вакцинация, и несмотря на то, что темпы иммунизации выросли, ещё более миллиона жителей остаются без иммунологической защиты. Что касается отрасли здравоохранения, привито более 90% сотрудников медицинских организаций, включая региональный минздрав.

«К нам уже поступила большая партия вакцины «Спутник Лайт», сейчас она находится на уполномоченном складе, и от сети «Губернские аптеки» все поликлиники получат вакцину согласно заявкам. Для плановой вакцинации в ноябре вакцины у нас достаточно, в полном объёме она имеется и для ревакцинации. На декабрь мы тоже заказали достаточно большую партию — порядка 100 тысяч доз. При обеспечении нашей заявки нехватки в крае не будет», — сказал министр.

Также Борис Немик отметил, что в крае имеется запас двухкомпонентной вакцины на несколько недель. Препарат регулярно поступает в поликлиники и во внебольничные пункты вакцинации.