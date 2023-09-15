В регионе изменят правила северного завоза

В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, ответственных за реализацию закона.

Председатель комитета Людмила Магомедова: «Принятие федерального закона требует от нас слаженной совместной работы с органами исполнительной власти края и решения вопросов законодательного закрепления полномочий краевых органов власти. Также необходимо перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами госвласти, возможности установления доп. мер господдержки участникам северного завоза. До апреля нам предстоит разработать пакет краевых нормативно-правовых документов по организации снабжения жителей северных территорий по новым правилам».

Закон устанавливает новое правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением завоза грузов на территории Крайнего Севера, определяет установление цен на отдельные товары, распределяет полномочия органов власти.

Также устанавливается порядок отнесения транспортно-логистической инфраструктуры к опорной сети завоза, определяются финансовые, имущественные и иные меры государственной и муниципальной поддержки. Появляются федеральный координатор и федеральная информационная система мониторинга завоза.