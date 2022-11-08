В регионе обсуждается возможность автоматизированного использования беспилотного транспорта

Правительство РФ разработало проект программы в сфере цифровых инноваций при предоставлении транспортных услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа с использованием высокоавтоматизированного транспорта на территориях отдельных регионов. На заседании комитета по экономике и налоговой политике Законодательного собрания рассмотрели обращение краевого правительства о согласовании введения экспериментального правового режима в этой сфере.

Режим может быть введен на 3 года в 41 регионе. В отношении компаний, занимающихся цифровыми инновациями, будет действовать отдельное правовое регулирование. Например, они смогут закупать оборудование и комплектующие, изготавливать беспилотные машины и испытывать транспорт.

Сейчас решение принимают в регионах. Эксперимент коснётся и летательных аппаратов, что актуально для края. Например, с их помощью можно обследовать участки трубопроводов в условиях Севера.

Свои вопросы и предложения высказали депутаты Андрей Игнатенко, Виктор Кардашов и Галина Ампилогова.

«Будущее не остановить. Мы в начале этого пути, делаем первый шаг — адаптируем законодательство, даём возможность развивать новые технологии. При этом в приоритете для нас всегда будут безопасность и комфорт наших земляков», - отметил председатель комитета Егор Васильев.