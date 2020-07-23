В регионе появились мошенники - по домам пенсионеров ходят люди, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда
В регионе появились мошенники - по домам пенсионеров ходят люди, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда
Лжесотрудники объявляют, что в связи с пандемией COVID-19 всем пенсионерам положена выплата в размере 1000 рублей. Но для того, чтобы её получить, нужно предъявить паспорт, пенсионное удостоверение и СНИЛС для внесения в некие «регистры».
Только за один день в территориальные органы Пенсионного фонда поступило более ста обращений о подобных визитах.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю призывает граждан быть бдительными: сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят. Также нельзя никому называть свои персональные данные и предъявлять неизвестным гражданам свои документы.
Сегодня законодательством не предусмотрены такого рода дополнительные выплаты пенсионерам в связи с пандемией CoVID-19 ни по линии Пенсионного фонда России, ни по линии министерства социальной политики края.
Следует знать, что все положенные увеличения пенсии - индексации, перерасчёт пенсии работающим пенсионерам, индексация ежемесячной денежной выплаты и другие действия производятся в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда сведений.