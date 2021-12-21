В регионе продолжает расти количество предпринимателей и самозанятых

Также в 2021 году резко увеличилось количество самозанятых, в том числе за счёт перетока из числа МСП. Уже более 60 тысяч жителей края выбрали для работы специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В этом году их стало больше на 30 тысяч.

«Устойчивости в секторе МСП и самозанятых удалось достичь благодаря оперативным антикризисным мерам налоговой и финансовой поддержки, принятым в соответствии с поручениями губернатора, — отмечают в Агентстве развития малого и среднего предпринимательства края. — Данная поддержка дополнила федеральные меры для пострадавших отраслей. В текущем году также стали проще условия предоставления бизнесу различных организационных, консультационных услуг и льготных микрозаймов в центрах «Мой бизнес», которые работают в крае в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Существенной для начинающих предпринимателей и самозанятых стала поддержка в виде заключения социального контракта».

Как рассказала руководитель агентства Татьяна Бочарова, до начала пандемии в регионе вели деятельность более 106 тысяч субъектов МСП, но при этом в крае не было института самозанятых. «Сегодня мы комплексно анализируем уже эти две категории, так как государство поддерживает и тех, кто только начинает своё дело, и бизнес, который уже прочно закрепился, в том числе на международных рынках. Видим, что в целом по количеству бизнесов различных масштабов в регионе мы вышли на допандемийный уровень. В следующем году важно удержать эту положительную динамику, в том числе за счёт дополнительных мер поддержки», — отметила она.

Всего различными мерами поддержки в крае за два пандемийных года воспользовались около 50 тысяч предпринимателей, а их объём с учётом налоговых льгот превысил 13 млрд рублей.