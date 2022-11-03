В регионе расширили перечень препаратов, которые можно получить бесплатно

Перечень лекарств для амбулаторных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) был расширен Минздравом РФ. Изменения касаются списка лекарств для больных, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и других.

Ранее список включал в себя 23 препарата. Согласно новому приказу он был пополнен ещё восемью лекарствами - ацетазоламид, валсартан+сакубитрил, фуросемид, спиронолактон, дапаглифлозин, дигоксин, эмпаглифлозин и ивабрадин. Таким образом, теперь список состоит из 31 наименования.

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