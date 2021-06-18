Введена административная ответственность за нарушение требований обеспечения безопасности критической информационной инф

На днях работу закончила переправа в посёлке Диксон. На сегодняшний день кромка льда на Енисее находится в районе посёлка Воронцово и в ближайшее время достигнет Енисейского залива Карского моря.

Состояние ледовых переправ ежедневно мониторили органы местной власти, сотрудники МСЧ и обслуживающих организаций.

Межведомственные группы регулярно проводили рейды, в ходе которых выявлялись места несанкционированного выхода на лёд, а также проверялось наличие в этих местах запрещающих знаков.

Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил, что благодаря совместной профилактической работе серьёзных нарушений на ледовых переправах и гибели людей допущено не было.