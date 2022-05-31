В регионы направлено около 9 млрд рублей на реализацию федерального проекта «Чистый воздух»

Деньги получат десять промышленных регионов. Это Забайкальский и Красноярский края, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области – участники проекта. С помощью господдержки частные жилые дома в этих регионах переведут на газовое или электрическое теплоснабжение вместо печного или угольного отопления, которое до сих пор используется в ряде городов. Кроме того, в большинстве регионов отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети и закупят более экологичные модели общественного транспорта. Всё это позволит снизить объём вредных выбросов в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию.

«Такой подход к решению экологических проблем поможет повысить качество жизни в регионах, создать более комфортные и безопасные условия для здоровья людей», – отметил Михаил Мишустин.

В следующем году на мероприятия федерального проекта «Чистый воздух» предусмотрено более 11,7 млрд рублей.