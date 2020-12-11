МАУ ИЦ «Норильские новости»

В режиме онлайн прошло вступление учащихся в ряды Российского движения школьников

В режиме онлайн прошло вступление учащихся в ряды Российского движения школьников

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В режиме онлайн прошло вступление учащихся в ряды Российского движения школьников

Очередная церемония посвящения была организована в Молодёжном центре города Норильска.

В режиме онлайн прошло вступление учащихся в ряды Российского движения школьниковВ режиме онлайн прошло вступление учащихся в ряды Российского движения школьников

В рядах активистов Российского движения школьников стало на 34 смелых, неутомимых и целеустремленных ученика больше.

На церемонии посвящения школьники дали торжественное обещание быть честными и справедливыми, высоко нести честь школы и РДШ, расти настоящими патриотами России. Впереди ребят ждёт большое количество познавательных и интересных конкурсов, ярких и незабываемых событий! Поздравляем вас, активисты! В добрый путь!

11 декабря в 13:13 2620
АктивистыРоссийское движение школьников
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