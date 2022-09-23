В результате вмешательства Норильского транспортного прокурора возмещён крупный ущерб, нанесённый окружающей среде

Норильская транспортная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства транспортным предприятием в связи с технологическим инцидентом. Речь идёт о случае, когда во время движения грузового поезда по участку от станции Дудинка до станции Алыкель сошла с пути одна из цистерн с дизельным топливом. В результате две цистерны опрокинулись, разлилось и загорелось около 60 тонн топлива.

Норильский транспортный прокурор внес руководителю Заполярного филиала «Норникеля» представление об устранении нарушений закона, на основании которого в федеральный бюджет перечислены денежные средства в размере 40,7 млн рублей в счёт возмещения причинённого окружающей среде вреда.