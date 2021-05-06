МАУ ИЦ «Норильские новости»

В родительский день количество автобусов до ритуального зала будет увеличено

В родительский день количество автобусов до ритуального зала будет увеличено

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В родительский день количество автобусов до ритуального зала будет увеличено

В родительский день количество автобусов до ритуального зала будет увеличено

11 мая в России будут праздновать Радоницу. В этот день россияне почитают память умерших родственников. Автобусы маршрута № 15 (ул. Набережная - ритуальный зал) с 13.30 до 20.30 будут ходить с частотой 10-15 минут.

Фото из открытых источников
6 мая в 18:20 130
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