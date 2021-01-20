В Росреестре по Красноярскому краю подвели итоги за 2020 год

В 2020 году в апелляционную комиссию поступило 52 заявления об обжаловании решений о приостановлении осуществлении ГКУ, что на 40% меньше, чем в 2019 году.

Заседания апелляционной комиссии проводились с целью соблюдения установленного законодательством срока для рассмотрения заявлений своевременно, и их количество осталось на прежнем уровне.

В 2020 году апелляционной комиссией приняты следующие решения:

- решение об отклонении заявления об обжаловании решения о приостановлении осуществления ГКУ принято по 24 заявлениям (в 2019 году таких решений было в два раза больше - 45);

- решение об отказе в принятии к рассмотрению заявления об обжаловании решения о приостановлении осуществления ГКУ принято по 22 заявлениям (количество таких решений осталось на уровне 2019 года – 27);

- решения об удовлетворении заявления об обжаловании решения о приостановлении осуществления ГКУ не принимались (в 2019 году принято одно такое решение).

В 2020 году 6 заявителей воспользовались правом отзыва заявления об обжаловании решения о приостановлении осуществления ГКУ (в течение срока рассмотрения заявителем представлены дополнительные документы и осуществлён государственный кадастровый учёт); в 2019 году таким правом воспользовалось 13 заявителей.

Основные причины приостановлений в осуществлении ГКУ, которые были обжалованы в апелляционную комиссию, связаны с подготовкой кадастровыми инженерами документов, представляемых для осуществления ГКУ, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации.

Например, в техническом плане отсутствует проектная документация; неверно заполнен элемент контура объекта недвижимости; к межевому плану не приложены документы, свидетельствующие о наличии реестровой ошибки.