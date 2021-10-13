В России объявлен конкурс на создание спутника связи для Северного морского пути

Он будет обеспечивать связью Сибирь, Крайний Север, а также суда, проходящие по Северному морскому пути, сообщил генеральный директор предприятия «Космическая связь» Алексей Волин во время конференции Satcomrus 2021.

«Конкурс на создание спутника АМУ-4 был объявлен в сентябре. Так как спрос среди моряков на спутниковую связь постоянно растёт, его запуск становится приоритетной задачей», - пояснил Алексей Волин.

До конца года в России запустят два спутника: «Экспресс-АМУ-3» и «Экспресс-АМУ-7». Они будут задействованы в районах Севера и Северного морского пути. Сейчас «Космическая связь» предоставляет услуги связи и вещания на основе спутниковой группировки, состоящей из аппаратов серий «Экспресс-АМ» и «Экспресс-АТ».