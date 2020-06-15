В России отменили «банковский роуминг»

Закон об отмене «банковского роуминга» — комиссии за денежные переводы между клиентами одного банка из разных регионов страны – вступил в силу в воскресенье, 14 июня. Об этом напоминает ТАСС.

«Банковский роуминг» в октябре 2019 года потребовал отменить Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра. В декабре 2019-го соответствующий закон был принят Госдумой и подписан Владимиром Путиным.

Запрет на «банковский роуминг» в первую очередь затронул Сбербанк. С апреля 2020 года банк ввёл новую комиссию вместо «банковского роуминга». Она составляет 1% от переводов на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц и касается переводов как между разными регионами, так и в пределах одного региона. Размер комиссии совпадает с размером «банковского роуминга».

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