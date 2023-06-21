В России создадут новое движение - «Добровольцы Арктики»

Движение объединит волонтёров и специалистов, которые занимаются экологической очисткой Арктической зоны России. По словам заместителя исполнительного директора Русского географического общества Сергея Корлыханова, пилотной территорией станет посёлок Хатанга. На очистку территории площадью 60 кв.км приглашены 60 добровольцев и 50 научных работников. Планируется, что работы завершатся в следующем году.

Сергей Корлыханов уточнил, что вылет на Таймыр состоится с 1 по 15 августа, при этом часть территории, где располагаются старые военные городки, будут обследовать экологические взводы Минобороны.

Приём заявок продлится до 25 июня включительно. Отбор ведётся на конкурсной основе: организаторы отдают предпочтение специалистам в возрасте от 18 до 35 лет с опытом в области организации волонтёрского движения, а также биохимии, экологии, геоботаники, зоологии, почвоведения и смежных дисциплин, готовым работать в условиях сурового климата и физических нагрузок. Наличие экипировки (одежды и обуви), подходящей для работы в Арктической зоне, обязательно.