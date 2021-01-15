В России утвердили правила организации ликвидации нефтеразливов

Кабинет министров РФ утвердил правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России — следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Правилами устанавливаются требования к планам предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории страны. Кроме того, устанавливаются критерии определения объектов в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также его переработки, транспортировки, хранения, эксплуатация которых допускается только при наличии такого плана.

Новыми правилами устанавливается порядок проведения комплексных учений для организаций, осуществляющих деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, и конкретных действий по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.