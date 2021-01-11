В России увеличили прожиточный минимум

Теперь прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля и для пенсионеров – 10 022 рубля.

Кроме того, с начала нового года изменилась методика расчёта прожиточного минимума и МРОТ. Отныне их значения зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианных дохода и зарплаты. Медианный доход – это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины – ниже.

Отметим, что впервые в России МРОТ, который составляет 12 792 рубля, стал выше прожиточного минимума.