МАУ ИЦ «Норильские новости»

В России увеличили прожиточный минимум

В России увеличили прожиточный минимум

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В России увеличили прожиточный минимум

Премьер-министр России подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год.

В России увеличили прожиточный минимум

Теперь прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля и для пенсионеров – 10 022 рубля.

Кроме того, с начала нового года изменилась методика расчёта прожиточного минимума и МРОТ. Отныне их значения зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианных дохода и зарплаты. Медианный доход – это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины – ниже.

Отметим, что впервые в России МРОТ, который составляет 12 792 рубля, стал выше прожиточного минимума.

Фото из открытых источников
11 января в 09:25 480
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