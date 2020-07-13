В России завершились испытания вакцины от коронавируса

Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадима Тарасова.

Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Первую группу добровольцев выпишут из больницы 15 июля, вторую группу – 20 июля.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашёв в разговоре отметил, что на данном этапе исследования учёным важно было показать безопасность вакцины для здоровья человека.

До начала клинических испытаний добровольцев подробно обследовали, проверили, в том числе на отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого учёные провели иммунизацию.

Добровольцев разделили на две группы – участники первой получили одну дозу вакцины, второй группы – две вакцины. Все участники испытаний чувствуют себя отлично, подчеркнул Лукашев. Инъекция не вызвала негативной реакции организма, за исключением повышения температуры тела в первые дни после вакцинации.

Добровольцев ограничили в контактах с внешним миром ещё до начала испытаний, чтобы исключить возможность заражения вирусом SARS-CoV-2.

По словам исследователя, изоляция сказалась на психологическом состоянии добровольцев. Так, в ходе исследования возникали конфликты, у добровольцев выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе привлекали психологов.

Уже скоро участники испытаний вернутся к привычной жизни, уточнил Вадим Тарасов. После выписки медики продолжат наблюдать, как ведёт себя их иммунитет.

Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации и возможностью масштабировать производство.