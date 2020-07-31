В Санкт-Петербурге сегодня состоится закладка пассажирского теплохода «Андрей Дубенский», который будет работать на Енис

В торжественной церемонии закладки теплохода, которая состоятся на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге примет участие губернатор Красноярского края Александр Усс. Теплоход является первым строящимся в России гражданским судном для Арктической зоны.

Это первый из двух пассажирских теплоходов, строительство которых предусмотрено в рамках заключённого в апреле 2020 года контракта между судостроительным заводом и Государственной транспортной лизинговой компанией. Отметим, что суда строят по инициативе губернатора края.

Теплоходы будут курсировать по маршруту Красноярск – Дудинка – Красноярск. «Андрей Дубенский» предназначен для перевозки 245 пассажиров на маршруте протяжённостью до 5 000 км. Важная особенность судна - возможность посадки и высадки пассажиров в условиях необорудованного причала.

По условиям контракта «Андрей Дубенский» прибудет в Красноярск в 2023 году, а «Виктор Астафьев» - второе судно в плане – в 2024-м.