В семейном кругу

Глава государства поручил правительству к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми, которые позволят минимизировать угрозу бедности для них. При этом Владимир Путин подчеркнул, что «ряд новых решений необходимо принять незамедлительно — уже сейчас».

Предлагается предусмотреть ежемесячную выплату для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности, если они находятся в трудной материальной ситуации. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц.

В послании было сказано и о том, что программа по материнскому капиталу расширена и продлена до 2026 года. Теперь право на него возникает с рождением первенца. На сегодняшний день размер маткапитала на второго ребёнка составляет 639 431,83 рублей.

Правительству России было предложено провести ещё одну единовременную выплату семьям школьников. Размер выплаты составит десять тысяч рублей на каждого школьника, имеющегося в семье. Также эту меру предлагается распространить на будущих первоклассников, то есть детей, которые пойдут учиться в этом году. Деньги выплатят в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.

Также будет оказана поддержка семьям, где родитель в одиночку воспитывает ребёнка. Таким образом, статус неполных семей получат и матери–одиночки, и отцы–одиночки, если второй родитель умер, погиб, пропал без вести или вообще никогда не был вписан в свидетельство о рождении, а также родители, воспитывающие детей, находясь в разводе. С 1 июля этого года детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет включительно будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей.

Не обошёл вниманием президент и вопрос больничных по уходу за ребёнком. Сейчас размер их оплаты зависит от трудового стажа матери. Получается, что для молодых женщин эти выплаты существенно ниже, чем для других.

Владимир Путин констатировал: «Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно оплачивался в размере ста процентов от заработка в 2021 году».

Глава государства также подчеркнул, что Государственной Думе в ближайшее время необходимо как можно быстрее принять порядка 10 первоочередных законов, в числе которых и меры по поддержке семей с детьми. Это нужно сделать оперативно, чтобы уже с июля нормы, озвученные президентом в послании, начали работать.