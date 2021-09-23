В сентябре администрация Норильска заключила несколько муниципальных контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок

В этом году были определены четыре несанкционированные свалки, для их ликвидации отобрали подрядчиков на конкурсной основе:

— на территориях вблизи станции Голиково площадью 1,8 га и в районе ул. Горной площадью 2,65 га будет работать подрядная организация ООО «Профит»;

— территории около здания № 19 на ул. Горной площадью 0,8 га и в районе ул. Нансена, 121а (в районе размещения ГСК "Вымпел" и ГСК № 131/3) площадью 4,4 га — в ведении ООО «Стройбытсервис».

«С 2018 года в Норильске была проведена глобальная работа — определено порядка 180 земельных участков, которые внесены в реестр, — это несанкционированные свалки. Их общая площадь составляет около 178 гектаров. На этих свалках располагается в основном строительный мусор и металлолом. После того как были определены территории кадастрами, инженеры провели работу по определению границ собственников. Помимо неразграниченных территорий, есть участки, имеющие собственников. Всем им были направлены письма, порядка 160 штук. В том числе некоторые предприятия уже приступили к ликвидации свалок. Ну и муниципалитет на своих территориях также начал работы», — рассказал Константин Купреенко.

Всего подрядным организациям предстоит убрать порядка 40 тысяч кв. м. На эти цели выделено почти 80 млн рублей из средств штрафа, который «Норникель» выплатил в казну муниципалитета. В рамках муниципального контракта работы должны завершиться 29 октября. Весь собранный мусор подрядные организации вывозят на специальный полигон.

«На следующий год запланировано убрать порядка 20 га. Объёмы почти в два раза больше, чем в этом. Все несанкционированные свалки планируется ликвидировать до 2025 года», — добавил заместитель главы.

В 2024 году на уборку территорий Большого Норильска планируется привлечь средства из федерального бюджета.