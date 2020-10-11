Комплексные мероприятия

Часть из них была приурочена к остановке мельницы полусамоизмельчения (МПСИ) на Талнахской обогатительной фабрике, связанной с заменой футеровки (внутреннего защитного слоя). Работы велись трое суток. За это время были заменены 154 защитных элемента весом от 800 кг каждый, выполнен ремонт основных узлов мельницы и ленточных конвейеров. Были также заменены узлы на шаровой мельнице № 1. Проведён крупный ремонт приёмного бункера № 1, куда поступает руда со «Скалистого». Было заменено порядка 700 метров ленточного конвейера № 3, по которому на фабрику поступает сырьё с рудников «Таймырский» и «Октябрьский». Также отремонтировали одну из двух дробилок КРД–4.

Подобные мероприятия шли и на рудниках. На «Скалистом» отремонтировали подъёмную машину вентиляционно–скипового ствола № 1. На «Таймырском» проведены краткосрочные работы на скиповом стволе № 3. На «Октябрьском» ремонтировали скиповые стволы № 1 и 2.

На Надеждинском заводе также выполнены планово–предупредительные ремонты на обеих технологических линиях печей взвешенной плавки. Чуть больше суток шли ремонты на кислородной станции № 2.

Для проведения профилактических мероприятий Медный завод поочередно останавливал печи Ванюкова № 2 и 3. Был проведён плановый ремонт дымовой трубы № 1. Кроме этого, на заводе провели капремонт конвертера № 5.

«Планово–предупредительные ремонты — это залог безопасной, безаварийной, стабильной работы, от которой зависит общий результат», — отметил заместитель начальника управления координации производства производственного департамента ЗФ Владимир Григорчук.