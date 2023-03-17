В середине апреля норильчанам предстоит выбрать локацию, которая будет благоустроена в следующем году

Оно продлится до конца мая. На платформе 24.gorodsreda.ru жители края смогут выбрать общественные территории – парки, скверы, набережные, проследить за реализацией победивших проектов, поучаствовать в развитии своего города.

«В этом году 24 муниципалитета края представят на выбор гражданам 80 объектов. Из них 14 – в Красноярске. Пространства-победители будут благоустроены в 2024 году. Любой житель старше 14 лет может зайти на сайт и оставить свой голос самостоятельно или проголосовать с помощью волонтёров. Сейчас идёт большая работа по формированию корпуса волонтёров, в прошлом году их было около 600, в этом планируется привлечь 700 человек. Волонтёры будут в фирменной одежде работать с планшетами в местах, где максимальная проходимость жителей», – рассказал председатель комитета Законодательного собрания по спорту, молодёжной политике, туризму и развитию общественной среды Александр Новиков.