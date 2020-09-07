МАУ ИЦ «Норильские новости»

В северных городах начинают давать отопление

В северных городах начинают давать отопление

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В северных городах начинают давать отопление

На Таймыре стартует отопительный сезон.

В северных городах начинают давать отопление

По сообщению министерства промышленности, энергетики и ЖКХ края, сегодня началась первая волна отопительного сезона в северных городах. Первыми на очереди стали дома в городе Дудинка и сёлах Хатанга, Караул. Также тепло появилось в соцучреждениях Пироговского района.

Не за горами начало отопительного сезона и в Большом Норильске.0

В этом году для обеспечения жителей теплом на Таймыр завезли 7,2 тысячи тонн угля и 4,5 тысячи тонн жидкого угля. И завоз ещё продолжается.

7 сентября в 14:08 290
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