В северных городах начинают давать отопление

По сообщению министерства промышленности, энергетики и ЖКХ края, сегодня началась первая волна отопительного сезона в северных городах. Первыми на очереди стали дома в городе Дудинка и сёлах Хатанга, Караул. Также тепло появилось в соцучреждениях Пироговского района.

Не за горами начало отопительного сезона и в Большом Норильске. 0

В этом году для обеспечения жителей теплом на Таймыр завезли 7,2 тысячи тонн угля и 4,5 тысячи тонн жидкого угля. И завоз ещё продолжается.